شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسماعيلى يقدمون واجب العزاء لـ عبد الله السعيد فى وافاة والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الكابتن أحمد قناوي والكابتن محمد فتحى، لاعبا الإسماعيلى السابقين، واجب العزاء في وفاة والد اللاعب عبد الله السعيد، كما قدم أيضا بعض أعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى واجب العزاء.

وتوافد المئات من أبناء الإسماعيلية والأقارب والأصدقاء على عزاء والد اللاعب عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة والده، مساء اليوم، بمسجد الدوحة فى محافظة الإسماعيلية، كما شهد العزاء حضور الكابتن حمزة الجمل والكابتن محمد حمص والحكم الدولى حسين على موسى.

وبدأت منذ قليل مراسم عزاء والد اللاعب عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز في إحدى دور المناسبات بمحافظة الإسماعيلية.