شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم فريق الأهلي السابق، أنه يتمنى أن تخرج مباراة السوبر القادمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل بالإمارات بشكل رائع يليق بالكرة المصرية من جانب قطبي الكرة المصرية.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دائماً ما تكون خارج التوقعات، ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها من جانب أي أحد".

وأضاف: "جمهور القطبين سيلعب دورًا كبيرًا في السوبر وتحديد الفريق الفائز بشكل كبير في مباراة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك ".

وواصل نجم فريق الأهلي السابق أن فرص البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي كبيرة جداً للمشاركة بشكل أساسي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال ماهر همام: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيعتمد بشكل كبير على البرازيلي برونو سافيو بشكل أساسي في السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل".

وأتم تصريحاته: "كولر يفضل الاعتماد على البرازيلي سافيو في مباراة السوبر على أن يكون محمد مجدي أفشة ورقة رابحة وفقاً لسير اللقاء".