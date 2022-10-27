شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على إجراء بعض التعديلات فى تشكيل البنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام سيراميكا، والتى تأتى على صعيد خط الوسط والهجوم، عقب الظهور بشكل متواضع في الدورى الممتاز حتى الآن.

ويسعى خالد جلال لتحسين أداء لاعبى فريق البنك الأهلى في المباريات القادمة وتحقيق الفوز عقب التعادل في أول مباريتين أمام فاركو وسموحة في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وحصد فريق البنك الأهلى نقطتين فقط حتى الآن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل بهما المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.