شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة عقب التتويج بلقب مصر الدولية: أسعى للفوز ببطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هنا جودة، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة تحت 19 عاما، سعادتها بالحصول على لقب بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، والتي اختتمت منافسات الآنسات بها مساء اليوم الأربعاء.

وتمكنت صاحبة 14 عاما من الفوز بالبطولة عقب التغلب على بطلة كازاخستان "سارفينوز ميركاديروفا" صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وقالت "هنا" في تصريحات لها عقب استلام درع المركز الأول: "تحقيق لقب أي بطولة هنا داخل مصر بين أهلي وجمعوري له مذاق خاص، سعيدة جدا بالفوز بهذه البطولة".

وأردفت: "عانيت بشدة في مباراة ربع النهائي، عدت من بعيد بعد أن كنت متأخرة في الشوط الخامس وتمكنت من الفوز للوصول إلى نصف النهائي ومن ثم النهائي، البطولة على الصعيد التنظيمي كانت رائعة".

وأكملت: "الفوز بهذه البطولة سوف يساهم في زيادة عدد النقاط الخاصة بي والتقدم في التصنيف العالمي، من أجل العودة مرة جديدة للتواجد في الصدارة".

وأضافت: "أستعد لخوض بطولة إيطاليا الدولية في الفترة القادمة وخوض بعض المعسكرات التدريبية في الفترة القادمة من أجل الاستعداد لبطولة العالم للناشئات والشابات والتي ستلعب في تونس ديسمبر القادم".

واختتمت: "طموحي أن أقدم أفضل ما لدي في بطولة العالم وتحقيق اللقب والذي سيكون بمثابة أمر رائع في مسيرتي، وأن استمر في تحقيق البطولات مع النادي الأهلي".

يذكر أن منافسات الأولاد في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ستبدأ صباح الجمعة الموافق 28 أكتوبر الحالي.