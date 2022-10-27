شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم السبت المقبل 29 أكتوبر الجاري، حيث انتهت الجولة الثانية من المسابقة اليوم الأربعاء بمباراة وحيدة جمعت بين فاركو وحرس الحدود.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.



السبت 29-10-2022

أسوان - غزل المحلة.. 3 عصرا .. استاد اسوان

المصرى - إنبي.. 5 مساء .. استاد الجيش برج العرب

البنك الأهلى - سيراميكا .. 7 مساء .. استاد القاهرة

الإثنين 31 -10-2022

الاتحاد - طلائع الجيش.. 5 مساء .. استاد الإسكندرية

المقاولون العرب - فاركو .. 7 مساء.. استاد المقاولون العرب

الثلاثاء 1- 11-2022

حرس الحدود - سموحة.. 5 مساء .. استاد حرس الحدود

الأربعاء 2-11-2022

الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد

وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.