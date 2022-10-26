شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد.. عقدة البايرن تواصل ملاحقة برشلونة الإسباني فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي بايرن ميونخ من مواصلة نتائجه الهزلية ببرشلونة فى السنوات الأخيرة، حيث تمكن الفريق البافاري من الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الأسباني فى أرضه ووسط جماهيره، الأمر الذي أصاب جماهير الفريق بصدمة وإحباط شديد بعد تكرار الهزيمة أمام البايرن بنفس الوضع المهين فى كل مواجهة.

وسبق للفريق البافاري أن نجح فى الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة فى العام قبل الماضي داخل الكامب نو أيضًا فى دوري الأبطال، قبل أن يعود الفريق الألماني لإعادة إنتصاره من جديد على البرسا، ولكن فى هذه المناسبة تحت أعين مهاجم الفريق السابق روبرت ليفاندوسكي.



تشافى يحقق رقم سلبي مع برشلونة

وحقق المدرب الإسباني تشافى هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، رقم كارثي بالخروج من دوري الأبطال، حيث أن الفريق تعرض للإقصاء لعامين متتاليين من دور المجموعات بالمسابقة تحت القيادة الفنية للمدرب، الأمر الذي لم يتحقق مع البلوجرانا منذ عامى 1997 و1998 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.



هل يواجه تشافى شبح الإقالة بعد الخروج؟

وما زالت تنادي فئة كبيرة من جماهير الفريق الكتالوني بإقالة تشافي من على رأس القيادة الفنية لتدريب الفريق، خاصة أن الفريق ما زال يعاني بعد التدعيمات القوية التى أبرمها الفريق تحت قيادته الفنية، يأتي ذلك بسبب تعنت المدرب الواضح فى عدم تغيير طريقة لعبه، والتى أثبتت فشلها الذريع فى المواجهات الكبري.