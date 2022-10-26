شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحطم طموح أياكس ويحجز بطاقة العبور للدور القادم فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي ليفربول من الفوز على نادي أياكس بثلاثية نظيفة، يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة، من المجوعة الأولي لدوري أبطال أوروبا، ليحجز الفريق الإنجليزي مقعده فى الصعود إلى الدور القادم رفقة نادي نابولي الإيطالي عن هذا المجموعة، فى حين يلتحق الفريق الهولندي بالدوري الأوروبي بعد الخروج من منافسات دوري الأبطال بشكل رسمي.

وظهر ليفربول بصورة جيدة فى مباراة اليوم، على عكس مباريات الفريق الأخيرة فى الدوري الإنجليزي، حيث يعد هذا الفوز هو الثاني للفريق خارج الآنفيلد على غير العادة، خاصة أن الفريق لم يتمكن من تحقيق أي فوز خارج ملعبه فى المسابقة المحلية، على العكس تمامًا فى المسابقة الأوروبية التى لم يتلقي سوي هزيمة وحيدة خارج ملعبه كانت أمام نابولي فى الجولة الأولي.



صلاح يدخل تاريخ ليفربول بدوري الأبطال

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تحقيق رقمي قياسي جديد له بقميص ليفربول، حيث تمكن اللاعب من تسجيل الهدف الإفتتاحي فى مباراة اليوم، إضافة إلى صناعته لهدف" الريدز " الثالث، والذي سجله أليوت مهاجم الفريق، ليصبح اللاعب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى تاريخ ليفربول بدوري الأبطال برصيد 13 هدفًا.



داروين نونيز يواصل التسجيل أمام أياكس

واستطاع المهاجم الأورجواني داروين نونيز من تسجيل هدف ليفربول الثاني فى مباراة اليوم، بعدما رافق اللاعب سوء حظ غريب فى المباراة، حيث قائم بإهدار فرصة هدف محقق والمرمي خالي، ليعود للاعب ويكسر سوء الحظ الذي يرافقه مع الفريق ويسجل هدف تعزيز التقدم.