شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقسو على برشلونة بثنائية نظيفة فى الشوط الأول بالكامب نو! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع بايرن ميونخ فريق برشلونة فى موقف محرج أمام جماهيره فى الشوط الأول، بعد أن تقدم الفريق البافاري على البلوجرانا بثنائية نظيفة، ليواصل إكتساحه للفريق الأسباني فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى بعد أن تأكد إقصاء الفريق من المسابقة، حيث أن الفريق الألماني لا يتوقف عن مزاولة هويته المفضلة فى قهر فريسته المفضلة فى كافة الظروف.

ويقدم نادي برشلونة أداءًا متواضعًا للغاية، كما تم ضرب خط دفاعه الخلفي بسهولة عن طريق سرعات الفريق البافاري المتمثلة فى ساني وجنابري، حيث أن الطريقة التى بدأ بها تشافى المباراة من خلال اللعب بدفاع متقدم وفتح خطوط الفريق زادت الأمور سوءًا.



أحداث الشوط الأول فى مباراة برشلونة

وتمكن بايرن ميونخ من وضع برشلونة تحت الضغط فى ملعبه، بعدما نجح الفريق البافاري فى صناعة 6 محاولات مؤكدة على المرمي، فى المقابل لم يتمكن برشلونة من الوصول إلى مرمي الفريق البافاري سوي فى مناسبة وحيدة، الأمر الذي يعكس الصورة المأسوية للبارسا فى المواجهة المقامة الآن.



بيرلين يثير غضب الجماهير الكتالونية

ويعد المستوي الكارثي الذي ظهر به بيرلين،الظهير الأيمن للفريق، خلال الشوط الأول علامة إستفهام كبيرة، حيث أثار سخرية وغضب الجماهير الكتالونية الحاضرة، بعد أن تسبب فى الهدفين الذي إستقبلهما الفريق الأسباني، بسبب تمركز اللاعب السيئ أثناء الهدفين، وتغطيته للتسلل فى الحالتين.