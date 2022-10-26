شكرا لقرائتكم خبر بعد مراوغة زميله في التدريبات .. صلاح يعتذر من كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اضطر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الاعتذار لمدربه الألماني يورغن كلوب، قبل ساعات من المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا

وقال موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، في تقرير له، تعرض محمد صلاح لموقف محرج في تدريبات ليفربول قبل مواجهة أياكس أمستردام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما جعله يضطر للاعتذار ليورغن كلوب.

وأوضح الموقع أن صلاح وزميله اليوناني كوستاس تسيميكاس، انشغلا خلال الحصة التدريبية بمراوغة بعضهما البعض، في جزء من المزاح بينهما.

وحدث ذلك أثناء وجود المدير الفني يورغن كلوب ومدرب اللياقة البدنية فيتور ماتوس، إذ مر اليوناني من صلاح على الطرف فقام الأخير بملاحقته.

وبعد حدوث المشهد أمام أعين الجهاز الفني، اعتذر محمد صلاح وزميله اليوناني للمدرب كلوب عن الواقعة. يذكر، أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب أفضل هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا (2022-2023) بـ5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل ليفربول المرتبة الثانية في المجموعة الأولى بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي الإيطالي، ويليهما أياكس أمستردام في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم غلاسكو رينجرز الأسكتلندي رابعا دون نقاط.