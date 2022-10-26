شكرا لقرائتكم خبر الوحدات ينسحب رسميا من الدوري الأردني للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر نادي الوحدات الانسحاب رسميا من بطولة الدوري الأردني للمحترفين، بعد قرار اتحاد كرة القدم بنقل مباراته مع الفيصلي الجمعة المقبل إلى استاد الحسن في إربد.

وجاء قرار الاتحاد الاردني بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية، ومعطيات المباراة المؤثر على حسابات حسم اللقب.

خطاب الكراهية

أوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن القرار جاء في ظل «تصعيد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، ما شكل تهديدا للسلامة العامة لأركان المنظومة».

وشدد الاتحاد الأردني، في البيان الذي أصدره أمس، على موقفه الرافض، لـ»كافة مظاهر الشغب والخروج على القانون، وبث مشاعر التعصب والكراهية، والتي برزت بشكل غير مبرر في محيط كرة القدم الأردنية خلال الفترة الماضية».

ولفت الاتحاد الى أنه قدر عند اتخاذ قراراته، أهمية الحضور الجماهيري، والحفاظ على حقوق الفرق المستضيفة للمباريات، جنبا إلى جنب مع أولوية السلامة العامة، دون التأثير على مسار المنافسة.

عواقبها الوخيمة

أعرب الاتحاد عن أسفه «للتصريحات غير المسؤولة، الصادرة عن البعض من رؤساء وأعضاء إدارات الأندية، واتخاذ قرارات لا تتحلى بالمسؤولية، على الرغم من عواقبها الوخيمة».

وجدد الاتحاد تأكيده، عدم تسلمه لأي «كتاب رسمي من نادي الوحدات»، مع الإشارة إلى أنه سيتعامل مع أي طلب يصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة ببطولات الموسم 2022.

وكان نادي الوحدات أعلن الانسحاب من بطولة الدوري، بعد نقل مباراته أمام الفيصلي، من استاد الملك عبدالله الثاني إلى استاد الحسن بإربد.

ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب دوري المحترفين بـ47 نقطة ويتقدم بفارق نقطة عن الوحدات.