شكرا لقرائتكم خبر هالاند يقدم هدايا ثمينة لزملائه السابقين في دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إعلامي أن إيرلينج هالاند قدم هدايا لزملائه والعاملين في فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، قمصانا خاصة لفريق مانشستر سيتي، بعد المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وذكر التقرير الذي نشرته «بيلد» أن هالاند وقع على كل القمصان التي تحمل القميص رقم 9 الذي يرتديه اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي، الذي انضم إليه في الصيف.

كما قدم المهاجم النرويجي هدايا عبارة عن ساعات باهظة الثمن للاعبين والعاملين بدورتموند عند رحيله، وذكرت تقارير أن الساعات تساوي نصف مليون يورو (495 ألف دولار).

وتلقى هالاند ترحيبا حارا من جماهير دورتموند في المباراة التي أقيمت الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي ضمنت صعود مانشستر سيتي لدور الـ16 كأول المجموعة وتأهل دورتموند أيضا لذات الدور.

وفشل هالاند، الذي سجل 22 هدفا في أول 14 مباراة له مع مانشستر سيتي، في تسجيل أي هدف أمام دورتموند وتم استبداله بين الشوطين، وقال جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن بصحة جيدة.

بعد المباراة، لم يكن هالاند في عجلة من أمره للرحيل، ودخل في محادثة قصيرة، وقام بتوقيع تذكارات، ووقف لالتقاط صور «سيلفي»، وأعطى جريجو كوبير، حارس دورتموند، قبلة على وجنته في الوقت الذي كان يقوم فيه الحارس بإعطاء مقابلات تليفزيونية.