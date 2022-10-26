شكرا لقرائتكم خبر عقد ميسي مع سان جيرمان بالعملات المشفرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، تسريبات مثيرة حول تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، الذي وقع له مجانا في صيف 2021 قادما من برشلونة

وأفادت صحيفة «لو باريزيان»، بأن ميسي يتقاضى نحو 41 مليون يورو بعد الضرائب، بما في ذلك نسبة مدفوعة بالعملات المشفرة «بيتكوين»، خلال الموسم الواحد مع نادي باريس سان جيرمان.

وأثار وجود بند العملات المشفرة في عقد ميسي مع الفريق الباريسي، حالة كبيرة من الجدل، كونه ليس معتادا أن يتقاضى لاعب كرة قدم جزءا من راتبه بهذه الطريقة.

وحسب تقارير صحفية أخيرا، فإن ميسي اقتحم عالم التجارة في العملات المشفرة وأشهرها «بيتكوين».

ولا يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم فحسب، بل وينظر إليه باعتباره مؤسسة اقتصادية متحركة، وحقق كثيرا من الأرباح المالية، وله مشاريع اقتصادية متعددة.