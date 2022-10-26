شكرا لقرائتكم خبر عقد ميسي مع سان جيرمان بالعملات المشفرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت صحيفة «لو باريزيان»، بأن ميسي يتقاضى نحو 41 مليون يورو بعد الضرائب، بما في ذلك نسبة مدفوعة بالعملات المشفرة «بيتكوين»، خلال الموسم الواحد مع نادي باريس سان جيرمان.وأثار وجود بند العملات المشفرة في عقد ميسي مع الفريق الباريسي، حالة كبيرة من الجدل، كونه ليس معتادا أن يتقاضى لاعب كرة قدم جزءا من راتبه بهذه الطريقة.
وحسب تقارير صحفية أخيرا، فإن ميسي اقتحم عالم التجارة في العملات المشفرة وأشهرها «بيتكوين».
ولا يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم فحسب، بل وينظر إليه باعتباره مؤسسة اقتصادية متحركة، وحقق كثيرا من الأرباح المالية، وله مشاريع اقتصادية متعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد ميسي مع سان جيرمان بالعملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.