شكرا لقرائتكم خبر كورتوا يهاجم زملاءه بعد خسارة الريال أمام لايبزيغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ، عن أسباب الخسارة 3-2 أمام لايبزيغ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية «اليوم لم نكن جيدين على الإطلاق، وأعتقد أننا افتقرنا إلى أشياء كثيرة، وأبرزها الحدة والكثافة».

وأضاف «إذا كان يوجد شخص ما متعبا، فلا يمكنه أن يتحمل المسؤولية، وبصفتي حارس مرمى لاحظت أننا فقدنا الكثير من المبارزات ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك».

خسرنا المواجهات الفردية

تابع كورتوا، «شاهد ما فعله جمهور أتلتيكو مدريد أثناء احتفال رودريجو وفينيسيوس».

وأكمل «لا يمكن أن نستقبل هدفين من ركلات ركنية وهذا شيء نحتاج لتحسينه، وحذرنا المدرب (كارلو أنشيلوتي) بالفعل من ذلك، وخسرنا المواجهات الفردية بسبب قلة الحدة».

وختم «ما يحتاجه الفريق حاليا هو الراحة، والتركيز على خوض مواجهة جيرونا في الليغا بطريقة مختلفة عن اليوم».

وتعثر ريال مدريد أمام نظيره لايبزيغ الألماني 2-3 ليتلقى المرينغي الهزيمة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الهزيمة الرابعة

حسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ريال مدريد تلقى الهزيمة الرابعة له في دوري الأبطال خلال عام 2022، وهو ما حدث عام 2001، إذ تلقى الفريق عدد هزائم أكبر (5 مباريات) في سنة ميلادية واحدة.

وأضافت الشبكة «عادل ريال مدريد رقمه السلبي في العدد الهزائم (4 مباريات) التي تلقاها في أعوام 2000 و2008 و2020».

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

ويأتي شاختار دونيتسك وسيلتك في المركزين الثالث والرابع برصيد 6 و2 على التوالي.