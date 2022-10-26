شكرا لقرائتكم خبر رالي حائل تويوتا يستعد لانطلاق السباق الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 مع فريق الاتحاد السعودي ومختلف اللجان المشاركة استعداداتها المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق السباق الدولي والفعاليات المصاحبة المنتظرة، وذلك بمتابعة مستمرة ومتواصلة من أمير المنطقة.

وعملت اللجان منذ الإعلان عن موعد انطلاق رالي حائل الدولي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل على تذليل جميع المعوقات ليكون استقبال الوفود من مختلف دول العالم والأبطال المنافسين من حيث إقامتهم إلى انطلاق السباق ونهايته بما يليق مكانة المملكة ومدينة حائل على وجه الخصوص، التي اعتادت في سنوات سابقة تنظيم هذا الرالي.

وتقوم اللجنة الاعلامية للبطولة بعمل دؤوب منذ الإعلان عن تنظيم مدينة حائل للرالي، لا سيما وأن السباق الذي سيضم نخبة من الأبطال الأوروبيين المشاركين وسيكون من بينهم المتسابقون السعوديون الذين يحظون باهتمام وتشجيع الجماهير السعودية والعربية، الذين باتوا على موعد للمنافسة المنتظرة التي تستعد لها جماهير حائل وعشاق المملكة لسباقات الرالي وأبطاله.