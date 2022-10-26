شكرا لقرائتكم خبر ذهبية أول بطولة تنس مدرسية للنشوان والعتيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات أول بطولة مدرسية على مستوى المملكة في لعبة التنس، بحضور مدير مكتب تعليم العارض صالح بن سلمة والراعي الرسمي للبطولة نادي الرياض والاتحاد السعودي للتنس.

وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة الطالب سعود العتيبي من ابتدائية عبدالله بن ذكوان، وحل في المركز الثاني والميدالية الفضية الطالب تركي العنقري من ابتدائية المناهج، فيما حاز الطالب مهيب قرقور من ابتدائية مالك بن الريب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي المرحلة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية الطالب عبدالعزيز النشوان من ثانوية العليا، وحصل الطالب سامي المويس من معالم التربية المتوسطة على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث الطالب محمد الرشود من ثانوية الصدارة.