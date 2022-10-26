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ذهبية أول بطولة تنس مدرسية للنشوان والعتيبي 

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات أول بطولة مدرسية على مستوى المملكة في لعبة التنس، بحضور مدير مكتب تعليم العارض صالح بن سلمة والراعي الرسمي للبطولة نادي الرياض والاتحاد السعودي للتنس.

وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة الطالب سعود العتيبي من ابتدائية عبدالله بن ذكوان، وحل في المركز الثاني والميدالية الفضية الطالب تركي العنقري من ابتدائية المناهج، فيما حاز الطالب مهيب قرقور من ابتدائية مالك بن الريب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي المرحلة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية الطالب عبدالعزيز النشوان من ثانوية العليا، وحصل الطالب سامي المويس من معالم التربية المتوسطة على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث الطالب محمد الرشود من ثانوية الصدارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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