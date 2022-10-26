ذهبية أول بطولة تنس مدرسية للنشوان والعتيبي 

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وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة الطالب سعود العتيبي من ابتدائية عبدالله بن ذكوان، وحل في المركز الثاني والميدالية الفضية الطالب تركي العنقري من ابتدائية المناهج، فيما حاز الطالب مهيب قرقور من ابتدائية مالك بن الريب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.وفي المرحلة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية الطالب عبدالعزيز النشوان من ثانوية العليا، وحصل الطالب سامي المويس من معالم التربية المتوسطة على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث الطالب محمد الرشود من ثانوية الصدارة.
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