قرعة كأس آسيا تحت 20 عاما.. الأخضر في مجموعة اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحبت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند، قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما التي ستضيفها أوزبكستان بالفترة من 1 إلى 18 من مارس المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي؛ بطل النسخة السابقة، في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلا من: اليابان والصين وقرغيزستان. وأسفرت عن وقوع منتخب شباب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف نسخة كأس العالم المقبلة أيضا للشباب.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات أستراليا وقطر وإيران وفيتنام، بينما تلعب بالمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية وطاجيكستان، والأردن وعمان.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تحصل على تذاكر تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2023، التي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو من العام المقبل.

قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان

المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، العراق، سوريا.

المجموعة الثانية: قطر، أستراليا، فيتنام، إيران.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، الأردن، عمان.

المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قرغيزستان.