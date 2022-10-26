شكرا لقرائتكم خبر دورة الألعاب السعودية.. أحد مع الاتحاد في نهائي السلة.. وشوخان تتألق في الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، اختتمت منافسات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة السلة للرجال، على ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وفي أولى المباريات تمكن نادي أحد من حسم تأهله إلى الدور النهائي للدورة بفوزه على فريق الفتح بنتيجة 89 - 73، بعد مباراة قوية من الفريقين، ولحق به فريق الاتحاد الذي حجز بطاقة عبوره للدور النهائي بعد تحقيق الفوز بنتيجة 63 - 55 على فريق الوحدة.

وبهذه النتيجة يلتقي فريقا الفتح والوحدة في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما سيلتقي أُحد مع الاتحاد في المباراة النهائية اليوم على ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

كرة قدم الصالات

وانطلقت منافسات كرة قدم الصالات على ملاعب نادي النصر، والتي افتتحت بثلاث مباريات في الجولة لمنافسات السيدات، جمعت بين الهلال والهمة، وشعلة الشرقية واليمامة، والترجي والنصر، وفي المباراة الأولى تمكنت لاعبات الهلال من حسم نقاط المباراة بفوز عريض بنتيجة 17 - 4 ليتصدروا المجموعة الأولى، فيما تصدر فريق اليمامة المجموعة الثانية بعد الفوز باللقاء الافتتاحي بنتيجة 12 - 0. ونجحت المهاجمة العراقية شوخان صالحي في خطف الأضواء باللقاء بتسجيلها 8 أهداف، وصناعة هدفين، ليتصدر فريقها المجموعة والتي يتواجد فيها فريق الشباب.

وتواصل شوخان تألقها في الملاعب السعودية بعد أن نجحت في تسجيل 4 أهداف في الدوري الممتاز للسيدات العشبي 2022 - 2023، الذي انطلق قبل أسبوعين، لتحتل حاليا المركز الثاني بقائمة الهدافات، وتسهم في بقاء فريقها الهلال بالمركز الثالث بجدول الترتيب. وانتصر فريق النصر بالنتيجة الأكبر في الدورة وكان على فريق الترجي بنتيجة 25 - 0 ضمن المجموعة الثالثة. وستستكمل المنافسات اليوم، بمواجهة تجمع الهمة مع الشباب، واليمامة مع الأهلي، والنصر مع فليج.