الهلال الرابح الأكبر مع الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد أندية دوري روشن السعودي إلى جانب النادي الأهلي الناشط في دوري يلو، لجني الأموال من مشاركة لاعبيهم في كأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق بعد أقل من شهر.

ويمنح فيفا الأندية التي يوجد لاعبوها مع منتخبات بلادهم في المونديال مبالغ مالية ضمن برنامج «المنفعة»، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح البطولة الدولية.

ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود من فيفا للبرنامج 209 ملايين دولار، تصرف بوصفها تعويضا يوميا عن كل لاعب موجود في القائمة النهائية لمنتخب بلاده، وحسب عدد الأيام التي يقضيها مع فريقه في كأس العالم.

ويتوقع أن يمثل دوري روشن السعودي في كأس العالم 2022 نجوم المنتخب السعودي، بجانب 11 لاعبا أجنبيا، ويتفوق الهلال على الجميع فيما يخص عدد لاعبيه السعوديين في المونديال بوجود 13 لاعبا، فيما يتفوق الوحدة فيما يخص الأجانب بوجود 3 لاعبين.

فيفا قد حدد يوم الـ14 من نوفمبر المقبل موعدا أخيرا لتقديم القائمة النهائية للمنتخبات بواقع 26 لاعبا في كل منتخب.

يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أعلن قائمة الفريق التي ضمت 32 لاعبا، للمشاركة في المعكسر الإعدادي، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل. ويأتي المعسكر ضمن المرحلة الثالثة من تحضير الأخضر السعودي لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وستتخلل هذه المرحلة 5 مباريات ودية أمام منتخبات: (مقدونيا، ألبانيا، الهندوراس، أيسلندا، بنما).

لاعبو الهلال المنضمون للمنتخب

