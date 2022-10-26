شكرا لقرائتكم خبر عن 14 زيارة للشباك.. شاهد جميع أهداف مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، بعد فوز فاركو بهدف قاتل على حرس الحدود.

وفا الزمالك على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشيء، بينما فاز الأهلي على فريق أسوان بهدف نظيف من ركلة جزاء، فيما تعادل نادي بيراميدز أمام المصري البورسعيدي سلبيًا.

وشهدت الجولة تسجيل 14 هدفا فقط حيث انتهت مباراتين بالتعادل السلبي.

وجاءت أهداف وفرص الجولة كالتالي: