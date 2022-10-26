شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: 5 ميداليات ببطولة مصر الدولية للطاولة يؤكد اننا نسير بخطى ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بتحقيق بنات مصر 5 ميداليات في بطولة مصر الدولية والتي تقام داخل الصالة المغطاه استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وأضاف معتز عاشور خلال تصريحاته : وصول لاعبينا الي 5 ميداليات يؤكذ ان الاتحاد يسير بخطوات قوية للامام لاننا في السابق كان يصعب علينا تحقيق ميداليات في البطولة .

وأكمل : تحقيق ميدالية ذهبية واخري فضية وثلاث برونزيات في بطولة مصر الدولية يؤكد ان مصر تمتلك اجيال جديدة في تنس الطاولة ستواصل مسيرة النجاح وستصل الي العالمية في اقرب وقت .

وأوضح : نجحنا في التاسع في الرجال وذهبية السيدات في بطولة البحر المتوسط واكتسح الرجال والنساء البطولات الافريقية بـ 6 ذهبيات وهذا يركد اصبحت متسيدة عربيا وافريقيا وتنافس بقوة في العالمية .

وأختتم معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة قائلا : وصولنا للمركز الخامس في اولمبياد طوكيو 2020 يؤكد اقترابنا من ميدالية اولمبية وهو طموحنا الفترة المقبلة مع الاجيال الجديدة .