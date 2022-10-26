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معتز عاشور: 5 ميداليات ببطولة مصر الدولية للطاولة يؤكد اننا نسير بخطى ثابتة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بتحقيق بنات مصر 5 ميداليات في بطولة مصر الدولية  والتي تقام داخل الصالة المغطاه استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

 

وأضاف معتز عاشور خلال تصريحاته : وصول لاعبينا الي 5 ميداليات يؤكذ ان الاتحاد يسير بخطوات قوية للامام لاننا في السابق كان يصعب علينا تحقيق ميداليات في البطولة .

 

وأكمل : تحقيق ميدالية ذهبية واخري فضية وثلاث برونزيات في بطولة مصر الدولية يؤكد ان مصر تمتلك اجيال جديدة في تنس الطاولة ستواصل مسيرة النجاح وستصل الي العالمية في اقرب وقت .

 

وأوضح : نجحنا في التاسع في الرجال وذهبية السيدات في بطولة البحر المتوسط واكتسح الرجال والنساء البطولات الافريقية بـ 6 ذهبيات وهذا يركد اصبحت متسيدة عربيا وافريقيا وتنافس بقوة في العالمية . 

 

وأختتم معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة قائلا : وصولنا للمركز الخامس في اولمبياد طوكيو 2020 يؤكد اقترابنا من ميدالية اولمبية وهو طموحنا الفترة المقبلة مع الاجيال الجديدة .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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