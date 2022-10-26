شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، بفوز فاركو على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة فاركو وحرس الحدود على أرضية ملعب الإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة تصدر الزمالك لترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري المصري كالتالي:

بيراميدز 0 : 0 المصري

سيراميكا 0 : 2 الزمالك

الأهلي 1 : 0 أسوان

المحلة 2 : 1 الإسماعيلي

الاتحاد 2 : 0 الداخلية

فيوتشر 0 : 0 المقاولون

سموحة 1 : 1 البنك الأهلي

الطلائع 2 : 1 إنبي

فاركو 1 : 0 حرس الحدود