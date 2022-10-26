شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 26 - 10 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف ونتائج الدوري المصري اليوم الأربعاء 26 - 10 - 2022، حيث اقيمت مباراة واحدة وحقق فريق فاركو فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شريف في الدقيقة 92 بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع حرس الحدود والحارس، ليضعها في شباك الحدود ويقود فاركو لأول فوز في الدورى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصرى، فيما بقى حرس الحدود بدون نقاط متذيلا ترتيب الجدول.