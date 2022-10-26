شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة منتخب الشاطئية بالتأهل لنهائي إفريقيا بعد الفوز على المغرب 5-4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية في حالة فرحة هيسترية بعدما حقق المنتخب بقيادة مصطفى لطفى الفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة و بهذة النتيجة أيضا تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة.

وتأهل منتخب مصر للشاطئية من دور المجموعات بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، خلف السنغال، ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على مالاوي وموزمبيق.

وحسم منتخب الشاطئية التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.