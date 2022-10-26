شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022، العديد من الأخبار والأحداث، والتى جاء أبرزها تأهل منتخب الشاطئية لنهائى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على المغرب.

مجلس اتحاد الكرة يؤكد دعمه لكلاتنبرج و الحكام في جلسة ودية

ؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ، على ثقته في لجنة الحكام الحالية والانجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري الذي يعد الأعرق على مستوى القارة الإفريقية.

فيوتشر يهزم شبين القناطر برباعية نظيفة استعدادا لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية

اختتم فريق فيوتشر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء قبل سفر البعثة إلى أنجولا ، من أجل مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى.

الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافآت أول 6 نقاط بالدورى

استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على صرف مكافآت أول 6 نقاط بالدورى للاعبين غداً الخميس تحفيزاً لهم على المستوى الجيد الذى ظهروا عليه في انطلاقة النسخة الجديدة من المسابقة.

هنا جودة تتوج ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

توجت البطلة المصرية هنا جودة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

فاركو يفوز على حرس الحدود بهدف قاتل +90 في بطولة الدورى

حقق فريق فاركو فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تفاصيل المران الأول للأهلي في الإمارات قبل السوبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات على ملعب العين، استعدادًا للقاء السوبر المصري أمام الزمالك بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

أحمد سارى يقود المنصورة للفوز على فريقه السابق الأوليمبى ويخطف صدارة بحرى

حقق المنصورة بقيادة أحمد سارى، فوزا مهما على الأوليمبى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأوليمبى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران الأول بالإمارات استعدادا للسوبر.. فيديو

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك على كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

منتخب الشاطئية يتأهل لنهائى أمم أفريقيا وكأس العالم عقب الفوز على المغرب

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى الفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 و التأهيل الى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة .

كيف يستعد الأهلى والزمالك لموقعة السوبر المحلى بالإمارات ؟

مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات مقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل.

فيريرا يدرس تأمين وسط الزمالك بروقا وعاشور فى مباراة السوبر

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، العودة للاعتماد علي ثنائية محمد أشرف روقا وإمام عاشور في وسط الملعب خلال مواجهة الأهلي بمباراة السوبر التي ستقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وفاة والد عبدالله السعيد نجم نادى بيراميدز

أعلن شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز وفاة والد زميلة عبدالله السعيد صباح اليوم و ذلك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر و تقديم واجب العزاء له .