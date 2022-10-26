شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافو الدوري المصري عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2022، حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين 3 لاعبين برصيد هدفين لكل لاعب، وهم رفيق كابو لاعب إنبي وخالد قمر لاعب طلائع الجيش وأوستين أموتو لاعب الاتحاد السكندري.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية كالتالي:
خالد قمر الطلائع 2
رفيق كابو إنبي 2
أوستين أموتو الاتحاد 2
احمد الشيخ غزل المحلة 1
أحمد أبو الفتوح الزمالك 1
سيف الجزيري الزمالك 1
علي معلول الأهلي 1
غابرييل أوروك غزل المحلة 1
محمد هلال البنك الأهلي 1
أحمد شريف فاركو 1
صديق أويجولا سموحة 1
حازم مرسي الإسماعيلي 1
ابراهيم حسن الاتحاد 1
جون إيبوكا سيراميكا 1
أحمد ريان سيراميكا 1
ميدو جابر سيراميكا 1