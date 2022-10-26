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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافو الدوري المصري عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2022، حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين 3 لاعبين برصيد هدفين لكل لاعب، وهم رفيق كابو لاعب إنبي وخالد قمر لاعب طلائع الجيش وأوستين أموتو لاعب الاتحاد السكندري.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط. 


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية كالتالي:

 

خالد قمر الطلائع 2

رفيق كابو إنبي 2

أوستين أموتو الاتحاد 2

احمد الشيخ غزل المحلة 1

أحمد أبو الفتوح  الزمالك 1

سيف الجزيري   الزمالك 1

علي معلول الأهلي 1

غابرييل أوروك  غزل المحلة 1

محمد هلال البنك الأهلي 1

أحمد شريف فاركو 1

صديق أويجولا  سموحة 1

حازم مرسي الإسماعيلي 1

ابراهيم حسن  الاتحاد 1

جون إيبوكا سيراميكا 1

أحمد ريان سيراميكا 1

ميدو جابر سيراميكا 1

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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