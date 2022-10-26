شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافو الدوري المصري عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2022، حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين 3 لاعبين برصيد هدفين لكل لاعب، وهم رفيق كابو لاعب إنبي وخالد قمر لاعب طلائع الجيش وأوستين أموتو لاعب الاتحاد السكندري. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية كالتالي: وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية كالتالي: خالد قمر الطلائع 2 رفيق كابو إنبي 2 أوستين أموتو الاتحاد 2 احمد الشيخ غزل المحلة 1 أحمد أبو الفتوح الزمالك 1 سيف الجزيري الزمالك 1 علي معلول الأهلي 1 غابرييل أوروك غزل المحلة 1 محمد هلال البنك الأهلي 1 أحمد شريف فاركو 1 صديق أويجولا سموحة 1 حازم مرسي الإسماعيلي 1 ابراهيم حسن الاتحاد 1 جون إيبوكا سيراميكا 1 أحمد ريان سيراميكا 1 ميدو جابر سيراميكا 1