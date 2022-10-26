شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغرد فريق الزمالك على قمة الدوري بعدما حقق انتصارين في أول جولتين على حساب سموحة وسيراميكا، بثنائية نظيفة في المباراتين.

ويحل الاتحاد السكندري وصيفا للدوري بعدما فاز في أول جولتين على اسوان ثم الداخلية، ويملك 6 نقاط مثل الزمالك لكن الفريق الأبيض يتقدم بفارق الأهداف.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بعدما نجح في الفوز في أول مباراتين على الاسماعيلي ثم أسوان بهدف نظيف في المباراتين أيضا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.