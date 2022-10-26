شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم شبين القناطر برباعية نظيفة استعدادا لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم فريق فيوتشر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء قبل سفر البعثة إلى أنجولا ، من أجل مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى ، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، حيث تقرر أن تسافر البعثة صباح غد الخميس .

وخاض فيوتشر مباراة ودية مع فريق شبين القناطر وذلك في إطار تجهيز كافة اللاعبين للمباراة القادمة وانتهت بفوز فيوتشر برباعية نظيفة وأحرز الأهداف " علي زعزع ، باسم علي ، مروان محسن ، هشام عادل ".

و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.