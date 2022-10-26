شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الناشئين والبراعم بإيسترن كومبانى يعلن جاهزيته لمسابقات الجيزة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الناشئين والبراعم بنادى إيسترن كومبانى برئاسة أحمد إسماعيل لاعب المقاولون والدخان السابق، استعداداته على جميع المراحل لمسابقات الجيزة في الموسم الجديد 2022 /2023.

ونجح ناشئو وبراعم إيسترن كومبانى في تحقيق فوزين وتعادل مع فريق الأهرام للرياضة والفروسية مواليد 2010 / 2011/ 2012 /2013، حيث حقق فريق إيسترن كومبانى 2010 الفوز بهدفين نظيفين، فيما تعادل فريق 2011 سلبيا في المباراة الثانية، قبلأن يكتسح فريق إيسترن كومبانى 2012 فريق الأهرام بستة أهداف مقابل هدف.

ويقود فريق إيسترن كومبانى 2010 نادر فاروق نجم الزمالك والدخان السابق كمدير فنى، ساهر على مدرب عام وحسين مدرب لحراس المرمى ورمضان عبدالعال إدارى، وأحمد عبد الفتاح إصابات الملاعب.

بينما يدرب فريق إيسترن كومبانى مواليد 2011 محمود رجب مدير فنى، محمد شادى مدرب عام، مصطفى شجرة مدرب حراس مرمى، محمد شعبان إدارى، فريد شوقى أخصائى إصابات الملاعب.

ويقود فريق 2012 أحمد رأفت مدير فنى، محمد عادل مدرب عام، محمد مجدى مدرب حراس مرمى، حمادة السيد إدارى، بينما يقود فريق 2013 المدرب محمود فريق وياسر الصمدى.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية المهندس نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة إيسترن كومبانى، والمهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة بالنادى وباسم عادل مدير الكرة، ومحمد صالح رئيس جهاز الناشئين والبراعم ومحمد إسماعيل إدارى عام للبراعم.