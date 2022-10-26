شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: قلة الخبرة سبب الهزيمة أمام فاركو وكنا الأحق بالفوز ونواجه سوء حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنه يعاني من قلة الخبرات في الفريق ولكنه يوجه الشكر للاعبين بعد الهزيمة من فاركو، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز

وقال أحمد أيوب في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: أوجه الشكر لجميع لاعبى الفريق، وأنه كان يستحق المكسب أمام فاركو، وأصادف سوء حظ كبير وسوء توفيق، وكنت لا أستحق الهزيمة أمام فيوتشر وفاركو وكنت بلعب على المكسب وأنا كمدرب بجتهد.

واختتم حديثه قائلًا: "أمتلك لاعبين أفارقة ولكن لم يشاركوا حتى الآن مع حرس الحدود لعدم وصول البطاقة الدولية".

وحقق فاركو فوزا مهما على نظيره نادي حرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بهدف أحمد شريف.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شريف في الدقيقة 92 بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع حرس الحدود والحارس، ليضعها في شباك الحدود ويقود فاركو لأول فوز في الدورى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصرى، فيما بقى حرس الحدود بدون نقاط متذيلا ترتيب الجدول.