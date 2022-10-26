شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا: أشكر اللاعبين على تنفيذ التحولات الهجومية والانسجام ظهر أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، أن مواجهة حرس الحدود كانت صعبة، وسعيد بالفوز، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، فى إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "المباراة صعبة، ونحن نعلم أن الخصم سوف يهتم بالدفاع وأن يحاول غلق جميع المساحات وهدفنا الرئيسى التنظيم الدفاعى ولعب كرات طويلة للتحول الهجومى وسعيد باللاعبين".

وأضاف مدرب فاركو: "أن نادى حرس الحدود كان يكمل خطوته فى التحولات الهجومية، ومنحت اللاعبين تعليمات بالتركيز على ذلك، وسعيد باللاعبين فى أول جولتين من الدورى المصرى وأهم حاجة أننا نجحنا فى التنظيم الخططى فى المباراتين".

وأكمل حديثه قائلًا: إن هدفه الرئيسى الهجوم على الخط الأخير لحرس الحدود الدفاعى ومعرفة الوصول لخط دفاعهم، والأهم أنك تكون منظم خططياً وخطة حرس الحدود هى المراقبة رجل لرجل فبنحاول نفضى المساحة".

واختتم حديثه قائلًا: هناك انسجام بين اللاعبين ومنظمين عن الأول وبنحاول نشتغل على نفسنا اكتر وعندنا تدعيمات من فريق الشباب ونستثمر فى قطاع الناشئين وعايزين لاعيبة زى مروان وعلى تواصل دائما مع فريق الشباب من أجل إعطاء فرصة ونبنيهم ونديهم فرصة ليكونوا لاعبين مهمين فى المستقبل.

وحقق فاركو فوزا مهما على نظيره نادى حرس الحدود فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بهدف أحمد شريف.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شريف فى الدقيقة 92 بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع حرس الحدود والحارس، ليضعها فى شباك الحدود ويقود فاركو لأول فوز فى الدورى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى النقطة 4 فى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى، فيما بقى حرس الحدود بدون نقاط متذيلا ترتيب الجدول.