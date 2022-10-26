كاف يعيد فتح باب الترشح لاستضاف أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة فتح باب الترشح من أجل استضافة أمم أفريقيا 2025 بعد سحب حق تنظيمها من غينيا.

أرسل الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء اخطارا إلى الاتحادات الأعضاء من أجل التعرف على الراغبين في استضافة البطولة.

وأوضح كاف إطار زمني لعملية تلقي الترشحيات كما يلي:

- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي من أجل تقديم طلب إبداء الرغبة.

- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي من جانب كاف لإرسال وثائق الاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء بعدم إبداء الرغبة.

- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم طلبها النهائي، بما في ذلك جميع وثائق الطلب والاستضافة (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية)

- 5 إلى 25 يناير 2023: الزيارات التفقدية

- 10 فبراير 2023: الإعلان عن البلد/البلدان المستضيفة من جانب المكتب التنفيذي لـ"كاف".