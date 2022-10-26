مباشر.. ليفربول 3-0 أياكس.. صلاح يصنع الهدف الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم نادي ليفربول تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكاسح الذي حققه على أياكس الهولندي بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة أياكس ضد ليفربول على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 42 ثم أضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يسجل هارفي إليوت ثالث الأهداف في الدقيقة 52 بصناعة من النجم المصري.

وبهذه النتيجة، يصل ليفربول إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بصحبة نابولي المتصدر بـ15 نقطة، بينما يأتي أياكس ثالثا بـ3 نقاط وأخيرًا جلاسكو رينجرز بدون رصيد من النقاط.

تفاصيل المباراة:

ودخل ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من: "أليسون بيكر - روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت - محمد صلاح - داروين نونيز - فيرمينو".

أهدر أياكس مبكرًا هدف محقق في الدقيقة 3 بعد تسديدة من ستيفن بيرجويس ولكن اصطدمت الكرة في القائم.

واستمر ضغط أياكس على ليفربول من أجل إحراز هدف مبكر ولكن لم ينجح في تحقيق ذلك.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة من لاعب أياكس ستيفن بيرجويس من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بعيدة عن مرمى أليسون بيكر.

وسدد جورج سانشيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس ليفربول في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35 شهدت الخطورة الأولى من ليفربول عن طريق روبرتسون بعدما تلقى عرضية من فيرمينو وسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت الكرة في الشباك من الخارج.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في افتتاح التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 42، ليتقدم ليفربول بنتيجة 1-0.

وأهدر نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 44 بعدما تلقى عرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت تسديدته في القائم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول على أياكس بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة من نونيز، ليتقدم الريدز على أياكس بنتيجة 2-0.

وسرعان ما سجل هارفي إليوت الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 52 بتمريرة رائعة من محمد صلاح، لتصبح النتيجة 3-0.

واستمر تقدم ليفربول بثلاثة أهداف على أياكس حتى نهاية المباراة، ليتأهل الريدز إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.