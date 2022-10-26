"برشلونة يودع دوري الأبطال".. إنتر يقسو على فيكتوريا بلزن برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره فيكتوربا بلزن التشيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إنتر بهدف بعد مرور 35 دقيقة عن طريق لاعبه مخيتاريان ثم أضاف إدين دجيكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و 66 قبل أن يُختتم لوكاكو المباراة بهدف رابع في الدقيقة 87.

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة الخامسة، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون أي نقطة.

وحصد بذلك فريق إنتر بطاقة التأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا رفقة البايرن فيما ودع برشلونة البطولة قبل خوض مباراة الجولة الخامسة إذ يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وأقصى عدد من النقاط قد يصله هو 10 وفارق النقاط يصب لصالح الفريق الإيطالي حال تعثر بالجولة الأخيرة.