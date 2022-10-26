مجلس اتحاد الكرة يؤكد دعمه لكلاتنبرج و الحكام في جلسة ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد اتحاد الكرة، على ثقته في لجنة الحكام الحالية والإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري الذي يعد الأعرق على مستوى القارة الإفريقية.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع كلاتنبرج ولجنة الحكام نقل خلاله دعم المجلس بالكامل له وللتجربة التي يقودها لتطوير التحكيم المصرى والنهوض به للحفاظ على الريادة المصرية في مجال التحكيم.

وناشد اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، الإعلام الرياضى المسموع والمقروء والمرئي، الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول أخبار الحكام منعا للفتنة والوقيعة بين الجماهير، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة.