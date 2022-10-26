مباشر.. برشلونة 0-2 بايرن ميونيخ.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ ضمن التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وبات برشلونة على أعتاب الخروج من دوري الأبطال، قبل انطلاق مباراة بايرن ميونيخ، حيث يتقدم فريق إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن بنتيجة (2-0).

ويتكون تشكيل برشلونة من: تير شتيجين، هيكتور بيليرين، جول كوندي، كيتا بالدي، ماركوس ألونسو، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرانك كيسي، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، روبيرت ليفاندوفسكي.

بينما يتكون تشكيل بايرن ميونيخ من: زفن أولرايش، دايوت أوباميكانو، ماتياس دي ليخت، جوشوا كيميتش، سيرجي جنابري، ليون جوريتسكا، تشوبو موتينج، ساديو ماني، ألفونسو ديفيز، نصير مزراوي، جمال موسيالا.

تفاصيل المباراة

تمكن بايرن ميونيخ من تسجيل الهدف الأول مبكراً في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، بعدما لعب جنابري تمريرة طويلة خلف دفاع برشلونة، ليتسلمها ماني الذي انطلق بسرعته وسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وكاد تشوبو موتينح أن يسجل الهدف الثاني للفريق البافاري، بعدما سدد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتمكن تشوبو موتينج من تسجيل الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 32، بعدما لعب جنابري تمريرة بينية تصل إلى تشوبو موتينج لينطلق بسرعته تجاه المرمى ويسدد بقوة من بين أقدام الحارس شتيجن إلى داخل الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل ماتياس دي ليخت على ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يتوجه لتقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء، ولكن الحكم يتراجع عن قراره لعدم وجود خطأ على مدافع بايرن.

وأحرز سيرجي جنابري هدف لبايرن ميونيخ بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أسكنها في شباك تير شتيجين بيسراه، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وسدد كيميتش من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وكاد فاتي أن يقلص الفارق، بعدما راوغ بمهارة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.