محمد صلاح يقود التشكيل الرسمي لليفربول أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة أياكس الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "يوهان كرويف أرينا" مباراة أياكس مع ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح، وعودة داروين نونيز للهجوم بعد غيابه عن لقاء نوتينجهام الماضي بالدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - فيرمينو.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وضمن تأهله إلى دور الـ16، ويليه ليفربول صاحب الوصافة بـ9 نقاط ثم أياكس ثالثا برصيد 3 نقاط وأخيرًا جلاسكو رينجرز بدون رصيد من النقاط.