دوري أبطال أوروبا.. - إنتر يبلغ ثمن النهائي باقتدار ويُجبر برشلونة على الانتقال للدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ إنتر الإيطالي ثمن النهائي بفوزه الباهر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل الأرميني هنريك مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبلجيكي روميلو لوكاكو (87) أهداف "النيراتزوري".



وهو الفوز الثالث للـ"إنتر" مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.



وحكمت هذه النتيجة على برشلونة الإسباني الثالث برصيد 4 نقاط والذي يواجه لاحقا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني المتصدّر (12 نقطة) بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة القمّة إذ يتذيّل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون نقاط.

فوز مؤزر لبورتو

وفي المجموعة الثانية، حقق بورتو البرتغالي فوزاً كبيراً على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-0، وتناوب على تسجيل الرباعية الإيراني مهدي طارمي (33 و70) والبرازيلي إيفانيلسون (57) والكندي ستيفن أوستاكيو (60).

وعزز بورتو موقعه في المركز الثاني برصيد إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن بروج المتصدر وصاحب البطاقة الأولى في المجموعة، وبفارق خمس نقاط أمام أتليتيكو مدريد الإسباني الثالث والذي يستضيف باير ليفركوزن الألماني الأخير لاحقاً.

ونجح بورتو في تحقيق ما فشلت به بقية الفرق اذ هز شباك بروج برباعية بعدما حافظ حارس عرين الأخير الدولي سيمون مينيوليه على نظافة شباكه في المباريات الأربع الماضية على الرغم من تعرضه لـ 70 تسديدة، وصدّه التسديدات الـ21 بين الخشبات الثلاث، في أفضل أداء قاري لحارس هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث توالياً لبورتو الذي مُني بخسارتين في المرحلتين الأولين أمام أتليتيكو مدريد 1-2 وبروج بالذات 0-4، قبل أن يفوز على ليفركوزن باجمالي المباراتين 5-صفر (2-صفر ذهاباً و3-0 إياباً).

(بي إن سبورت + فرانس برس)