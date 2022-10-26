شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقضي على آمال برشلونة بعد الفوز على فيكتوريا بلزن برباعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق إنتر ميلان فى خطف بطاقة التأهل إلى دور ال 16 بعد الفوز على فيكتوريا بلزن برباعية نظيفة، ليقضي على آخر آمال برشلونة فى الصعود إلى الدور القادم، مما يجعل مباراة البايرن دون أدني قيمة للفريق الكتالوني، بعد تأكد خروجه من دوري الأبطال والتوجه إلى الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق الإنتر للدور القادم من المجموعة الثالثة رفقة بايرن ميونخ، ولكن الفريق الإيطالي ما زال يمتلك فرصة للصعود متصدرًا لهذه المجموعة، حال تمكن برشلونة من إلحاق الهزيمة بالفريق البافاري فى مباراة الليلة، إضافة إلى تمكن كتيبة إنزاجي من الفوز على الفريق الألماني فى أليانز أرينا بالجولة السادسة.



برشلونة بمعنويات منخفضة أمام البايرن

ومما لا شك فيه أن فريق برشلونة سيدخل مباراة الليلة، بمعنويات منخفضة بعد تأكد خروجه من دوري الأبطال، ولكن سيكون الفوز مفتاحًا مهمًا لإستعادة جسر الثقة بين الجهاز الفنى والجماهير الكتالونية، بعد المطالبات الأخيرة بإقالة تشافى بعد التعادل أمام الإنتر، وخسارة مباراة الكلاسيكو أمام الريال.



موعد مباراة برشلونة والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من فعاليات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.