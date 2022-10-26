الامارات | رسمياً.. برشلونة إلى الدوري الأوروبي مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-صفر اليوم في ميلانو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، فيما خرج برشلونة الإسباني خالي الوفاض، وغادر رسميا إلى الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أمام البايرن وفيكتوريا.

وحقق إنتر الأهم لأنه كان بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الثانية في المجموعة بعد بايرن ميونيخ الألماني وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بضمان المركز الثالث كونه يملك أربع نقاط مقابل لاشيء للفريق التشيكي الأخير.