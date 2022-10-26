شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يكتسح فيكتوريا بلزن ويُرسل برشلونة للدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قضى إنتر ميلان الإيطالي على آمال برشلونة الإسباني في الاستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه الكاسح 4-صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وافتتح الأرميني هنريك مخيتاريان التسجيل لإنتر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف النجم البوسني إيدين دزيكو الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 42 و66 على التوالي.

وتكفل البديل البلجيكي روميلو لوكاكو بإحراز الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 87، بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

وارتفع رصيد إنتر، الذي توج باللقب 3 مرات، إلى 10 نقاط، معززا موقعه في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويلحق ببايرن ميونخ الألماني المتصدر برصيد 12 نقطة، في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

إنتر ميلان يكرر رقما غائبا منذ 12 عاما بدوري الأبطال

اكتسح فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بالمجموعة الثالثة.

وتأهل النيراتزوري بهذا الفوز لدور ال 16 من دوري الأبطال رفقة المتأهل مسبقا بايرن ميونخ الألماني برصيد 12 نقطة، فيما يلعب برشلونة الإسباني بالدوري الأوروبي بعدما جاء بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتل فيكتوريا المركز الأخير دون نقاط.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن إنتر ميلان تمكن من تحقيق الفوز في مباراة بدوري الأبطال بفارق 4 أهداف لأول مرة منذ سبتمبر / أيلول من العام 2010 عندما فاز على فيردر بريمن الألماني بنفس نتيجة اليوم (4-0).

وتأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا للنسخة المقامة حاليا برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات، وتعادل وحيد كان أمام برشلونة (3-3)، وهزيمة وحية أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-0).

وتأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا للنسخة المقامة حاليا برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات، وتعادل وحيد كان أمام برشلونة (3-3)، وهزيمة وحية أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-0).