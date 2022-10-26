الامارات | مدرب مان يونايتد يؤكد مشاركة رونالدو في لقاء شيريف تيراسبول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو سيكون مشاركا في مباراة الفريق بالدوري الأوروبي أمام شيريف تيراسبول غدا. وغاب رونالدو (37 عاما) عن المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي كعقاب لتركه ملعب المباراة أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي، قبل نهايتها ورفض المشاركة كبديل. وقال تين هاج اليوم:"نعم، كريستيانو سيكون متواجدا مع الفريق". وأضاف :" أعتقد أننا قلنا كل شيء وأجبنا على كل الأسئلة. غاب عن مباراة والآن عاد".

وسيفتقد مانشستر يونايتد جهود رافاييل فاران أمام شيريف وحتى كأس العالم. وظهر المدافع الفرنسي غاضبا عندما ترك ملعب ستامفورد بريدج مصابا. وقال تين هاج، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :" رافا فاران لن يتواجد مع الفريق، لذلك سيغيب بكل تأكيد حتى كأس العالم. لن يلعب في دفاع مانشستر يونايتد". وسيحجز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في مجموعته، مقعده في الأدوار الاقصائية إذا فاز أو تعادل، ويمكنه أيضا أن يتصدر المجموعة، التي يتصدرها حاليا ريال سوسيداد الذي ضمن التأهل.

