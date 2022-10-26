الامارات | الجزائر تواجه السويد وديا في مالمو بعد رفض فرنسا استضافة المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم عن مواجهة المنتخب الأول لنظيره منتخب السويد وديا يوم 19 نوفمبر في مدينة مالمو. وتم نقل المباراة لتقام بالمدينة السويدية، بعدما تعذر إقامتها في مدينتي مرسيليا ولوهافر بفرنسا، بسبب رفض السلطات الأمنية هناك. وسبق لمنتخب الجزائر مواجهة نظيره السويدي في أربع مباريات من قبل، لكنه لم يعرف طعم الانتصار بعدما تعادل مرة وخسر ثلاث مرات.

وستكون مباراة السويد هي الثانية لمنتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي المقبلة. وستكون الودية الأولى أمام منتخب جنوب أفريقيا، يوم 16 من الشهر المقبل، في مدينة قسنطينة بالجزائر. وفشل منتخب الجزائر في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما خسر أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة للتصفيات.