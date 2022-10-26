محمد صلاح يقود ليفربول أمام «آياكس أمستردام»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، التشكيل الرسمي لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك ليفربول 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بينما يحتل آياكس المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز، وبجانبه داروين نونيز وروبرتو فيرمينيو، وخلفهم هارفي إليوت، وفابينيو وجوردان هندرسون في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، داروين نونيز

واستهل ليفربول مشواره الأوروبي بالسقوط أمام نابولي بنتيجة 4-1، قبل أن يفوز على آياكس أمستردام 2-1، ثم الفوز على رينجرز 2-0 و7-1.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، ليرافق نابولي الإيطالي الذي حسم تأهله لثمن النهائي.

وكان ليفربول قد فاز على آياكس، على ملعب "الأنفيلد"، بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.



موعد مباراة آياكس وليفربول

وتقام مباراة آياكس وليفربول مساء اليوم الأربعاء وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ترتيب المجموعة

يتصدر نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة ويأتي ليفربول ثانيا برصيد 9 نقاط، ثم آياكس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يتذيل رينجرز ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.