شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافآت أول 6 نقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على صرف مكافآت أول 6 نقاط بالدورى للاعبين غداً الخميس تحفيزاً لهم على المستوى الجيد الذى ظهروا عليه في انطلاقة النسخة الجديدة من المسابقة وحتى يستمروا على نفس الأداء والمنوال.

ونجح سيد البلد في تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط في أول جولتين بالدورى حيث فاز على أسوان بهدف النيجيري "أوستين أموتو" ثم فاز على الداخلية بهدفى إبراهيم حسن وأموتو ليحقق زعيم الثغر انطلاقة جيدة في الدورى العام.

في سياق مختلف فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على "دلفى" الذى يلعب في دورى الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله محمد الصباحى، في إطار استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى مباراة "دلفى" بالبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة وتوصيل رسالة لهم بعدم وجود فرق بين الأساسي والبديل، وأن الجميع سيحصل على فرصته شرط بذل مجهود مضاعف في التدريبات.

ومنح الصربى زوران اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس على أن يعود سيد البلد للتدريبات الجماعية غداً الخميس ليستكمل استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.