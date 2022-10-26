شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت البطلة المصرية هنا جودة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

وحققت هنا جودة الفوز على بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وأقيمت اليوم أيضا منافسات تحت 15 سنة وتمكنت البطلة المصرية حبيبة الباسومي من حصد المركز الثاني وذلك عقب التأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة من بطلة سوريا هند ظاظا والتي تمكنت من خطف المركز الأول.

وتشاركت بطلتا الهند بارتا باور ونانديني ساها المركز الثالث وذلك بعدما خسرا من هند ظاظا وحبيبة الباسومي على التوالي في نصف نهائي تحت 15 سنة.

وفي منافسات تحت 11 سنة توجت انكوليكا تشاكرابورتي بالميدالية الذهبية بينما حصدت كريشا باتل الميدالية الفضية، كما نجحت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب بالفوز بالمركز الثالث.