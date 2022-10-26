شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى زيكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو وحرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شريف في الدقيقة 92 بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع حرس الحدود والحارس، ليضعها في شباك الحدود ويقود فاركو لأول فوز في الدورى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصرى، فيما بقى حرس الحدود بدون نقاط متذيلا ترتيب الجدول.

دخل حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

محمد السيد، مؤمن عوض، محمود رمضان، ابراهيم محمود، أحمد قناوى، مصطفى جمال، أحمد فتحى حمزة، مدحت فقوسة، مصطفى زيكو، وجيه عبد الحكيم، محمود محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا، رامى صبرى، أحمد مودى، عبدالله بكرى، عزمى غوما، أحمد صغيرى، أحمد البحراوى، محمود حمادة، حسن طارق، أحمد شريف، محمد سعيد

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط حرس الحدود أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.