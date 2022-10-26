شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات اليوم.. المنصورة في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق المنصورة صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية من الأوليمبى، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأوليمبى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى,

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنصورة لـ7 نقاط في صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى الأوليمبى عند 6 نقاط في المركز الثانى بعد الهزيمة الأولى التي يتعرض لها هذا الموسم تحت قيادة رمضان السيد.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات اليوم

1 المنصورة 7 نقاط

2 الأوليمبى 6 نقاط

3 أبو قير للأسمدة 6 نقاط

4 المجد 6 نقاط

5 طنطا 5 نقاط

6 دكرنس 5 نقاط

7 سبورتنج 5 نقاط

8 بلدية المحلة 4 نقاط

9 بروكسى 4 نقاط

10 هلال الضبعة 4 نقاط

11 كفر الشيخ 3 نقاط

12 جمهورية شبين نقطتين

13 اتحاد نبروه نقطتين

14 الحمام نقطتين

15 بايونيرز نقطتين

16 المصرى بالسلوم بدون نقاط

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

المنصورة 1 / 0 الأوليمبى

سبورتنج 2 /1 بلدية المحلة

أبو قير للأسمدة 2 / 0 بروكسى

المجد 1 / 0 هلال الضبعة

كفر الشيخ 1 /0 المصرى بالسلوم

طنطا 0 / 0 جمهورية شبين

دكرنس 0 / 0 نبروه

بايونيرز 0 / 0 الحمام