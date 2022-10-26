شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الأثقال البارالمبي: إستضافة البطولة الأفريقية يؤكد أن مصر فى الريادة دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نادية فكرى لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى أن اقامة البطولة الأفريقية المفتوحة فى مصر يؤكد أن مصر فى الرئادة دائما من تنظيم بطولات وعلى رأسها البطولة الأفريقية التى تعد شرط اساسى للتأهل لباريس 2024 .

وقالت اللاعبة فى تصريحات خاصة أن المنتخب يعد الجمهور بتحقيق نتائج مشرفة ومبهرة خلال المنافسات.

وعن الاستعداد للبطولة قالت نادية فكرى انها تستعد لها من شهر يوليو الماضى بإقامة معسكر مغلق ومن قبله بطولة كأس مصر، خاصة وان البطولة ستكون قوية على جميع المستويات فى ظل مشاركة نيجيريا وكوبا وليبيا فالمنافسة ليست سهلة.

واضافت لاعبة المنتخب أن مشاركة 26 دولة قى جميع الموازين بواقع 164 لاعب ولاعبة سيجعل المنافسة قوية وحافز كبير لتحقيق اكبر عدد من الميداليات فى البطولة