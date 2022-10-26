شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو الأبرز.. 3 أفارقة خطفوا الأنظار في انطلاقة الدورى و"نيجيريا" العامل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف 3 لاعبين أفارقة الأنظار مع انطلاقة الدورى المصرى في نسخته الـ64 واستطاعوا سحب البساط من تحت أقدام نجوم كبار لمهارتهم الكبيرة في تسجيل الأهداف ومستواهم اللافت للنظر الذى ظهروا عليه وعلى رأسهم النيجيرى أوستين أموتو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الذى انتقل إلى سيد البلد قادماً من المصرى في الانتقالات الصيفية الماضية.

واستهل النيجري أوستين أموتو مشواره مع الاتحاد السكندرى ببداية قوية حينما قاد فريقه للفوز على أسوان في الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز واستطاع تسجيل هدف اللقاء الوحيد لينقذ كتيبة سيد البلد ويمنحها أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد،وواصل القاطرة النيجيرية تألقه في الجولة الثانية على التوالي حينما سجل هدفاً في فوز زعيم الثعر على الداخلية بهدفين نظيفين.

ونفس الحال ينطبق على النيجيري جون إيبوكا الذى سلك طريق مواطنه أوستين أموتو ويقدم مستوى رائع مع فريقه الجديد سيراميكا فبعد رحلة التألق والغزارة التهديفية التي قدمها "إيبوكا" في الموسم الماضى مع الفريق البترولى عاد من جديد ليسطر تاريخاً جديداً عبر بوابة سيراميكا حيث نجح اللاعب في قص شريط أهدافه بالموسم الجديد في شباك المصرى في الجولة الأولى بينما لم يحالفه التوفيق لزيادة الغلة التهديفية أمام الزمالك في الأسبوع الثانى.

على ذات المنوال يسير النيجيري صدديق أويجولا لاعب سموحة يقدم مستويات جيدة مع الفريق السكندري حيث حصل عقب نهاية مباراة فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الثانية من الدورى على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين ليقتنص الموج الأزرق أول نقطة تحت قيادة طارق العشري.

وشهدت خريطة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، تواجد 89 لاعبا في المسابقة المحلية، يمثلون مختلف الجنسيات، حيث انتزعت نيجيريا الصدارة بـ21 لاعباً، تليها تونس بـ13 لاعباً، فيما يتواجد 6 لاعبين من المغرب و4 من الجزائر وموريتاني وليبي وحيد.