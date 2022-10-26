شكرا لقرائتكم خبر عن ندى البدوي ودليلة محجوب يحققان المركز الثالث ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت ندى البدوي ودليلة محجوب لاعبتا منتخب تنس الطاولة المركزين الثالث والثالث مكرر ضمن منافسات تحت 11 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام بصالة القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

ووصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب لنصف نهائي البطولة قبل أن يخسرا من بطلتي الهند كريشا باتل وأنكوليكا تشاكرابورتي ليحققا كل منهنا.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.